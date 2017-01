Encontro dos Municípios vai ter reunião preparatória em Manaus

Manaus vai ter na próxima sexta-feira, 3 de fevereiro, a 2ª Reunião Preparatória para o IV Encontro dos Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). Estão confirmados, até o momento, representantes dos municípios de Iranduba, Manacapuru, Manaquiri e Novo Airão, no Amazonas, de Ariquemes, em Rondônia, e de Cruzeiro do Sul, no Acre.

O evento na capital amazonense é organizado pela Prefeitura de Manaus e Sebrae-AM e ocorre como preparo para o 4º Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS).

Entre os debatedores da reunião vai estar o secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, ex-secretário de Fazenda da Prefeitura de São Carlos (SP).

Segundo o diretor de Planejamento Urbano do Implurb, Lauren Troost, no encontro em Manaus, os participantes vão conhecer mais sobre a quarta edição do encontro nacional e projetos oferecidos para o desenvolvimento dos municípios. “Vão ser reunidos vários prefeitos e servidores públicos da região norte, para entender os debates e os temas principais que serão abordados no evento em abril.”

Na pauta de mobilização em Manaus, a Frente Nacional dos Prefeitos vai apresentar propostas como o apoio ao desenvolvimento de projetos de Modernização da Administração Tributária; tópicos em Parcerias Público-Privadas; capacitação em instrumentos de Transparência e Dados Fiscais; qualificação da rede municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente; modernização da gestão da rede pública de Educação Municipal, entre outros assuntos.

A reunião do dia 3 vai acontecer no auditório da Escola de Serviço Público Municipal (Espi/ESPM), na avenida professor Nilton Lins, 3.259, Parque das Laranjeiras, em Flores, de 9h30 às 17h, com entrada aberta. O público-alvo inclui gestores municipais, dirigentes, empresários e acadêmicos das áreas.

Com o tema “Reinventar o financiamento e a governança das cidades”, a 4ª edição do Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável vai ser realizada de 24 a 28 de abril, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com a previsão de receber mais de dez mil participantes, entre eles 500 governantes locais, além de deputados, senadores, ministros, autoridades do Poder Judiciário, secretários municipais e estaduais, e acadêmicos.

Amazonas Notícias