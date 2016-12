Enfim, ruas do Distrito Industrial devem ser recuperadas

Após anos de impasse político, a Prefeitura de Manaus e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) puseram um ponto final na discussão em torno da responsabilidade sobre a manutenção das vias do Distrito Industrial.

Nesta segunda-feira, dia 26, o prefeito Arthur Virgílio Neto e a superintendente Rebecca Garcia assinaram um convênio, no valor de R$ 150 milhões, para recuperação das vias do Distrito 1 e 2.

Os recursos são oriundos de emendas parlamentares da bancada amazonense no Congresso Nacional e, segundo o prefeito, já tinham respaldo orçamentário, mas desentendimentos quanto à execução dos serviços tornaram inviável a liberação do dinheiro. “Ganha a Prefeitura porque após a esmeada confecção desse projeto terá o início das obras já no verão deste ano.”

A verba federal já está disponível, mas o serviço só vai ser iniciado após a elaboração do projeto de execução da obra pela prefeitura, o que deve ocorrer ainda no primeiro trimestre de 2017. A ideia é, além das ruas, contemplar ainda o paisagismo e a criação de uma passarela no local.

Para a superintendente da Suframa, Rebecca Garcia, a medida vai ser fundamental para atrair novos investidores e minimizar os prejuízos acumulados. “Cerca de 10% das mercadorias são perdidas no transporte interno, sem falar nas vidas que foram perdidas em acidentes.”

Também presente na assinatura do convênio, o senador Eduardo Braga (PMDB), atual relator-geral do Orçamento, lembrou que essa é a terceira vez que o Governo Federal disponibiliza recursos para requalificação do Distrito Industrial. “Nós estamos comemorando uma garantia de que finalmente o Polo Industrial 1 e 2 receberão uma obra definitiva.”

Se referindo à união do PSDB – partido do prefeito Arthur Neto – com o seu partido e do presidente Michel Temer – PMDB, o senador destacou ainda, que a mudança no cenário político e a aproximação de Manaus com o Governo Federal deve facilitar a liberação de outros recursos pleiteados pelo Município.