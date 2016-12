Entenda o caso da médica Olivia Neves, afastada por destratar paciente

Em um vídeo divulgado no Facebook nessa última terça-feira (07), a médica Olivia Neves aparece conversando ao telefone sobre assuntos pessoais e proferindo palavrões e depois discutindo com a acompanhante do paciente, o caso aconteceu no SPA do Galileia, localizado no conjunto Galileia, na Zona Norte de Manaus .Andreia Duarte de Oliveira, que se identificou como a acompanhante da paciente filmou e postou no Facebook.

Veja o vídeo:

“Gente, essa é a situação da saúde pública em Manaus. Procuramos ser atendidos, mas a falta de profissionais não qualificados gera isso. Médicos nem olham para os pacientes. Depois que passam medicação errada para uma pessoa diabética, eles querem ter razão. É assim o atendimento: falando ao telefone sobre problemas pessoais. Falta de respeito. Sinceramente, desse jeito não sei onde a saúde pública irá chegar”, disse Andreia na postagem do vídeo no Facebook.

A acompanhante que filmou ( Andreia)

A repercussão do vídeo

Depois da publicação, o vídeo repercutiu nas redes sociais causando revolta nos internautas. Até agora o vídeo já contabiliza mais de 26 mil compartilhamentos, mais de 13 mil curtidas e já ultrapassou a marca de meio milhão de views. Andreia vem recebendo várias mensagens de apoio pela atitude.

Consequências para médica

Foi aberto uma sindicância para apurar o caso e de acordo com os resultados serão tomadas as medidas administrativas cabíveis.

O Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM) informou que também vai abrir uma sindicância para apurar os fatos. Caso seja identificada infração por parte da médica, ela poderá sofrer penalidades como advertência, suspensão, e até cassação do registro de médica.