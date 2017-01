Entrega da declaração do Imposto de Renda de 2017 começa em 2 de março

A Receita Federal divulgou nesta sexta-feira (6) o calendário para baixar o programa de computador, preencher a declaração e, depois, entregar o documento do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) 2017.

Os brasileiros poderão enviar o documento entre os dias 2 de março e 28 de abril.

O programa programa que gera a declaração do imposto de renda estará disponível a partir do dia 23 de fevereiro, mesma data em que a Receita vai parar de oferecer o rascunho do documento.

O Fisco informou ainda que, na segunda metade de janeiro, será divulgada a tabela reajustada do imposto de renda com as devidas alíquotas.

O reajuste dos percentuais de contribuição terão como base a inflação do ano de 2016, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que será divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na próxima quarta-feira (11).