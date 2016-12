Equipe da DIP de Parintins prende casal de estelionatários de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, município distante 369 quilômetros em linha reta da capital, sob a coordenação do delegado titular da unidade policial, Bruno Fraga, prendeu na tarde de sexta-feira, dia 23, por volta das 17h, Jeferson dos Santos Quadros, 29 anos, e Tatiana Cristina Serrão Barbosa, 25, em cumprimento a mandado de prisão, expedido pelo juiz Genesino Braga Neto, da 10º Vara Criminal da Comarca de Manaus pela prática de crime de estelionato.

De acordo com a equipe de investigação do DIP, os infratores foram presos na residência onde eles moravam situada na Rua Bulgarim, Conjunto João Novo, naquele município. Com eles foram encontrados documentos como carteira de trabalho, cartões de crédito, no nome de terceiros, além de R$ 64 em espécie. Em depoimento Bruno informou que os cartões de créditos pertencem a funcionários dele.

As investigações em torno do casal tiveram inicio em Manaus, pelo 19º Distrito Integrado de Polícia. Os dois se mudaram para o município de Parintins, onde o DIP da área deu continuidade as investigações. “Identificamos onde o casal morava em Parintins, e efetuamos a prisão em cumprimento de mandado com o apoio da Polícia Militar. Já recebemos várias denúncias anônimas sobre o casal, mas até o momento nenhuma vítima nos procurou” informou a equipe de investigação.

Jeferson responde mais de 20 inquéritos no estado do de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pelo crime de estelionato. O casal responderá por prática de estelionato e serão submetidos a exame de corpo de delito. Jeferson será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), e Tatiana ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), onde irão permanecer à disposição da justiça.