Equipes de Manaus animadas para Rei e Rainha da Praia deste domingo (5)

Os atletas que representam as equipes de Manaus também estão animados para o 2º Desafio Rei e Rainha da Praia de Beach Wrestling. O evento acontece neste domingo, 5 de fevereiro, a partir das 9h, numa das quadras de areia localizadas no calçadão do complexo esportivo da Ponta Negra, na Zona Oeste da capital amazonense.

Durante a pesagem deste sábado, 4, na Vila Olímpica, alguns dos principais candidatos a subir ao pódio comentaram sobre o que esperam da competição. O professor Emerson Henrique e o aluno Wellinton Lemos chegam ao Rei da Praia embalados por recentes conquistas num evento de beach wrestling realizado no final do ano passado em Maués (a 356 quilômetros da capital).

“Disputei o 1º Rei da Praia em 2013 e saí na segunda luta por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo. Agora tanto eu quanto meu aluno estamos voltando de Maués com títulos no beach wrestling. No domingo, queremos escrever uma história diferente e mostrar a força da luta livre, que é a nossa arte marcial de origem”, afirmou Emerson, que lutará no Adulto Masculino até 90 kg.

Além de reunir academias consagradas, o Rei e Rainha da Praia será a vitrine para equipes novatas. É o caso da Betesda, da Cachoeirinha, que aposta no talento de Carol Libório (19 anos, Adulto até 70 kg), Wagner Júnior (14 anos, Cadete até 70 kg) e Deyvison Santos (18 anos, Adulto até 70 kg). O grupo será liderado no evento pelo técnico Danilo Libório. Outra academia que busca seu lugar ao sol no evento é a Motta Top Team, liderada pelo professor Carlos Motta.

Homens e mulheres na Elite

A divisão de Elite da competição será disputada por homens e mulheres de modalidades como jiu-jítsu, judô, luta livre e MMA. No Masculino são cinco categorias em disputa: -60 kg, – 70 kg, -80 kg, – 90 kg e acima de 90 kg. A premiação será de R$ 250 (campeão), R$ 100 (vice) e R$ 50 (terceiro), totalizando R$ 2 mil.

O Feminino terá disputas em quatro categorias: – 50 kg, – 60 kg, -70 kg e acima de 70 kg. A premiação será de R$ 150 (campeã), R$ 100 (vice) e R$ 50 (terceira), totalizando R$ R$ 1,2 mil.

A vez da nova geração

Para ampliar o alcance do evento, a organização também abriu vagas para categoria Cadete (15 a 17 anos), nos naipes Masculino e Feminino. Os três primeiros colocados receberão medalhas personalizadas do campeonato.

No Masculino, as disputas vão acontecer nas categorias 46 kg, 50 kg, 55 kg, 62 kg e 70 kg. No Feminino, a luta por medalhas se dará nas categorias 46 kg, 50 kg, 55 kg, 62 kg e 70 kg.

Apoiadores e patrocinadores

O 2º Desafio Rei da Praia de Beach Wrestling tem apoio público do Governo do Amazonas, Prefeitura de Manaus e Polícia Militar do Amazonas. As parcerias privadas fechadas até o momento são: Samel Assistência Médica, Equador Petróleo, Truda Kimonos, Minalar e Emanuel Sports & Marketing.

O evento tem chancela da Comissão Atlética de MMA do Amazonas (CAMMA-AM), Federação Amazonense de Luta Olímpica (FALLE) e Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO).

Regras:

– O combate de beach wrestling é disputado num único round de 3 minutos;

– Todas as quedas e projeções valem um ponto;

– A luta se desenvolve em pé, portanto, não tem combate no solo;

– Colocar o adversário para fora do círculo de luta vale um ponto;

– Pisar fora do círculo de luta dá perda de um ponto;

– Vence o combate quem somar três pontos primeiro (3 a 0, 3 a 1 ou 3 a 2);

– Em caso de empate sem pontos (0 a 0), a definição do vencedor vai para o Golden Score, isto é, mais um minuto de luta em que o ganhador será o atleta que pontuar primeiro;

– Em caso de empate como pontos (1 a 1, 2 a 2 e 3 a 3), o vencedor será o atleta que fizer o último ponto.

É proibido:

– Jogar areia no adversário;

– Colocar os dedos nos olhos do adversário;

– Falar ou discutir com o árbitro da luta.

Observação: a primeira punição é feita com advertência verbal, mas a partir da segunda o infrator já perde um ponto para o adversário.