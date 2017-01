Escola SESI oferece horário parcial para Creche e Pré-Escola

Estimular a independência e ensinar a compartilhar os brinquedos e jogos são alguns dos benefícios que a creche e a pré-escola proporcionam aos bebês e crianças. Este ano, o Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas), que conta com ensino no período integral, vai disponibilizar os horários parciais, com duração de 4 e 6 horas no matutino e 6 horas no turno vespertino. Essas modalidades de atendimento são para Creche Maternal (1 a 3 anos) e Pré-Escola 1º e 2º Período (4 e 5 anos).

As turmas para Creche e Pré-Escola têm início nos dias 6 e 13 de fevereiro, respectivamente. A Escola SESI Dr. Francisco Garcia está localizada no bairro Distrito Industrial, Avenida Governador Danilo Areosa, 1531.

A rotina escolar conta com alguns diferenciais, como cita a gestora da escola, Acilda Santos. “Além de ter um período integral e parcial, o SESI oferece serviços integrados dentro da própria escola, como a alimentação escolar, odontopediatria, nutrição, serviço social e psicologia”, cita a educadora.

As matrículas podem ser feitas de segunda a sexta, das 7h às 17h, e nesse sábado, 28, haverá plantão especial das 7h30 as 11h30, para as novas matrículas que podem ser realizadas na própria Escola SESI Dr. Francisco Garcia. Para mais informações ligue (92) 3616-3020/ 3216-3022/ 3216-3120 ou pelo e-mail [email protected]