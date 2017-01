Escolinha de natação infantil Thibalu é inaugurada em Manaus

Natação com foco no aprendizado de crianças e adolescentes. Essa é a proposta da escolinha de natação infantil Thibalu, inaugurada na manhã deste sábado, 14 de maio, na rua Cecília Cabral, 19, conjunto Rio Xingu 1, Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a coordenadora da escolinha, professora Bárbara Cristina Souza, o empreendimento surge para preencher uma lacuna no esporte da Zona Oeste. Ao mesmo tempo, marca o reencontro da professora com o clube onde ela começou a nadar, aos 12 anos.

“Temos muitas crianças no entorno da escolinha e os pais não tinham opção para matricular seus filhos na natação. A escolinha Thibalu chega para ocupar esse espaço na formação das crianças e dos adolescentes, principalmente nessa na Zona Oeste de Manaus”, explica a professora.

Matrículas

As aulas da escolinha Thibalu acontecerão de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino e vespertino. De acordo com Bárbara Cristina, a faixa etária vai de seis meses a 14 anos.

A turma exclusiva para crianças seis meses a dois anos, chamada de natação Baby, será sempre pela manhã (das 7h30 às 8h), e à tarde (17h às 18h). A mensalidade para bebês de seis meses a dois anos custa R$ 100 (duas vezes na semana).

A escolinha Thibalu também terá turmas de Kids (3 a 14 anos), com mensalidades que variam de R$ 90 (duas vezes por semana) a R$ 110 (três vezes por semana). As matrículas estão abertas. Informações pelo (92) 99271-4831.