Estagiária de direito é presa em flagrante roubando celular de presos

Uma estagiária de direito do Presídio Regional de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, foi pega em flagrante roubando o celular de um detento. Ela tinha acesso livre à sala e foi flagrada por agentes prisionais do Departamento de Administração Prisional (Deap), na qual eram deixados os objetos pessoais dos detentos quando chegavam ao presídio. Pelo menos 13 aparelhos haviam desaparecido antes dela ser presa.

De acordo com o diretor da unidade, Cristiano Castoldi, será analisado se a estagiária furtou outros objetos dos presos.