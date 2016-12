Estoque de sangue crítico – Hemocentro fazem apelo à sociedade

Durante o de fim de ano, o Hemocentro tem como desafio incentivar a doação de sangue e captação de doadores para garantir segurança transfusional do estado do Amazonas.

O pedido não é diferente, para o paciente com Leucemia Linfóide Aguda (LLA), Rodrigo Castilho, de 13 anos. Ele está internado no Hemoam há mais de duas semanas e ressalta a importância do doador de sangue neste período de festas, ‘’A doação de sangue é o que nos mantém vivo, por isso é essencial que as pessoas venham fazer sua doação’’.

O apelo também é por parte da diretoria do Hemoam, o diretor em exercício, Rodrigo Leitão, explica, que nas festas de fim ano, as pessoas viajam e isso dificulta o seu comparecimento, no Hemocentro ‘’Entendemos que nesta época a queda no estoque de sangue devido as festas de fim de ano é um fato. Mas precisamos manter a participação da sociedade para , a fim de não faltar sangue nas unidades de saúde do Estado ’’, reitera o diretor.

Coleta de sangue

Vale lembrar que o Hemoam funciona de segunda à sexta, no horário das 7h às 18h. No dia 31 (véspera de ano novo) funcionará das 7h às 12h. Interessados também podem comparecer no posto de coleta da Maternidade Ana Braga, Av. Alameda Cosme Ferreira, com atendimento de segunda à sexta, das 8h às 13h30.

É obrigatório a apresentação de documento oficial com foto, no ato da doação. Menores, com idade a partir de 16 anos, podem doar sangue acompanhado pelos responsáveis. Para doar sangue, também é necessário estar bem alimentado, e evitar o consumo de alimentos com excesso de gordura no dia da doação. Dúvidas ou informações, ligue: 3655 – 0140