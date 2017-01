Estoque de vacina contra febre amarela é reforçado

O Governo Federal informou um reforço de 6 milhões de doses no estoque da vacina contra a febre amarela. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, durante coletiva de imprensa, no Ministério da Saúde. Agora estão disponíveis 11 milhões e meio de doses da vacina, já que a Biomanguinhos, unidade da Fiocruz que produz o medicamento, já contava com 5 milhões e meio de doses armazenadas. Por enquanto, nem todo mundo precisa tomar a vacina. A prioridade é para quem mora em áreas de risco ou vai viajar para esses lugares.

O Ministério da Saúde já havia distribuído 5 milhões e 400 mil doses extras do medicamento para os cinco estados prioritários. Minas Gerais, ficou com dois milhões e 900 mil doses. Bahia com 400 mil, Rio de Janeiro com 350 mil, São Paulo com 700 mil e Espírito Santo com 1 milhão e 5 mil doses da vacina.

De acordo com informações do Ministério da Saúde, 70 casos de febre amarela já foram confirmados no país. 66 deles em Minas Gerais, 3 São Paulo e 1 no Espírito Santo. Ao todo, 40 pessoas morreram por causa da doença. No total, foram registradas 438 notificações. Para saber mais acesse: saude.gov.br/combateaedes.

Reportagem, Marquezan Araújo

