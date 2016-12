Estrela do Norte empata e aguarda adversário do mata-mata da 3ª Liga Olé de Futsal

Atual vice-campeão amazonense da Série Ouro, o Estrela do Norte empatou por 2 a 2 com o Mano Jocy em duelo válido pela terceira edição da Liga Olé de Futsal Adulto Masculino. A partida aconteceu na noite desta segunda-feira, 26 de dezembro, no ginásio Renné Monteiro, em Manaus.

O Gigante da Zona Leste de Manaus vinha de duas vitórias consecutivas na competição e já tinha garantido a classificação antecipada para a fase eliminatória. Mesmo assim, foi para cima no primeiro tempo e marcou com Thiago Baiaca e Bob. No segundo tempo, entretanto, os meninos do time adversário correram atrás do placar e empataram com gols de Marcos Paulo e Alexandre.

O Estrela do Norte terminou a fase de classificação com sete pontos – duas vitórias e um empate. Segundo o organizador da 3ª Liga Olé, João Vieiralves, o mata-mata começa na próxima semana. Nos dias que antecedem o Ano Novo serão definidos todos os classificados para a segunda fase.

Sobre a competição

A 3ª Liga Olé conta com a participação de 40 equipes, oriundas de todas as zonas geográficas de Manaus. O campeão receberá um prêmio de R$ 6,5 mil, enquanto o vice ficará com R$ 1 mil e o terceiro receberá como bonificação a inscrição para a próxima edição do campeonato.

O torneio conta com apoio da Secretaria de Estado da Juventude, Desporto e Lazer (Sejel) e arbitragem da Federação Amazonense de Futsal (FAFs). A divulgação fica por conta da assessoria Emanuel Sports & Marketing.

1ª rodada

Estrela do Norte 1×0 Liga do Hileia

2ª rodada

Estrela do Norte 6×0 Canutama

3ª rodada

Estrela do Norte 2×2 Mano Jocy