Estudantes estrangeiros  poderão trabalhar legalmente no Brasil 

Os estudantes estrangeiros que fazem cursos de graduação ou pós-graduação no Brasil vão ter mais facilidade para trabalhar legalmente no país. A regra já foi publicada no Diário Oficial da União e também vale para aqueles alunos que terminaram os estudos, mas pretendem continuar trabalhando no Brasil.

Antes, o trabalho era vetado aos estudantes estrangeiros. Eles precisavam voltar ao país de origem e pedir um novo visto para o emprego. Apesar da nova regra de permanência, a conversão do visto de estudante para o visto de trabalho não será automática. Aqueles alunos que tiverem interesse em continuar no Brasil devem enviar um pedido à Coordenação Geral de Imigração (CGIG), no Ministério do Trabalho, que vai analisar os casos e expedir as autorizações.

Uma das condições para permanecer no Brasil, é que o estudante estrangeiro trabalhe em uma área relacionada ao curso que ele faz no Brasil.