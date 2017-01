Exército Brasileiro faz varredura na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa em Manaus

Manaus-Homens do Exército Brasileiro fazem uma grande varredura dentro da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, localizada no Centro de Manaus, na manhã desta terça-feira (31). A cadeia foi reativada para receber presos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) ameaçados de morte.

Participam da operação também ,132 policiais do Comando de Policiamento Especializado (CPE), além de 103 homens do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), totalizando 235 policiais. Na área externa do presídio, homens de Exército estavam de prontidão. Um helicóptero dá apoio à ação.

As ruas do perímetro da Cadeia, localizada na Avenida Sete de Setembro foram interditadas desde às 3h. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus foram acionados para controlar a passagem de veículos no local.