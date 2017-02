Exigências para entrada de brasileiros e argentinos nos EUA aumentam

O decreto do presidente dos EUA, Donald Trump, que proibiu a entrada de refugiados e de cidadãos de 7 países de maioria islâmica, também ampliou as exigências para obter visto de entrada no país para brasileiros.

RENOVAR

A embaixada norte-americana no Brasil informou que quem quiser renovar uma permissão de entrada vencida de mesma categoria há mais de 1 ano precisará passar por nova entrevista – antes, o prazo era de 4 anos a partir do vencimento.

TRIAGEM

Também há mudanças na triagem. Serão dispensados do interrogatório quem tiver menos de 14 anos e mais de 79, contra a regra anterior em que a entrevista era obrigatória para pessoas entre 16 e 65 anos. As novas regras já estão valendo e também atingem a Argentina.

Amazonas Notícias