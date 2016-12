Exposição de artistas locais reforça campanha de Natal nas Galerias Populares

As Galerias Populares dos Remédios e Espírito Santo, ambas no Centro, inauguraram nesta terça-feira, 20 de dezembro, a exposição “Arte nas Galerias”, que vai até o dia 30 deste mês. Com objetivo de chamar os clientes e abrir espaços para os artistas da terra, a ação acontece em parceria com a Associação de Cultura do Estado do Amazonas (Aceam).

Com trabalhos de 30 artistas plásticos de diferentes segmentos, estão em exposição 20 telas nas duas galerias, segundo informou Rosa dos Anjos, presidente da Aceam. Ainda de acordo com ela, nos próximos dias a associação também levará aos espaços outras formas de arte, como esculturas, fotografias, pinturas ao vivo, além de sarau de poesias. “Esses espaços têm que ser ocupados com mais artes, mais literatura para criar e ampliar a afinidade entre a sociedade e os artistas da terra”

A atividade faz parte da campanha “O Barato do Natal está aqui”, que durante todo o mês de dezembro movimenta os dois centros de compras, com o objetivo de atrair público para os espaços e fomentar as vendas. As ações começaram no início do mês com desfile de moda, em parceria com o curso de Moda da Faculdade Ciesa, e depois com o Dia da Beleza, com o Senac.

Segundo o coordenador da Galeria Espírito Santo, José Assis, com a campanha de Natal e as atividades, numa sondagem com os lojistas, o movimento melhorou cerca de 30% em relação ao mês de novembro. “Essa parceria vem dar essa oportunidade e ao mesmo tempo, a galeria enriquece muito seu lado cultural”

Além da exposição “Arte nas Galerias”, as promoções continuam na Galeria dos Remédios. Até o dia 14 de janeiro, quem fizer no local, localizado na Miranda Leão, concorre a 10 prêmios. A cada R$ 20 em compras, o cliente recebe um cupom para concorre a um fogão 4 bocas, ventilador, cestas básicas e vários outros. O sorteio será realizado às 10h do dia 14 de janeiro.

Durante toda a semana, as Galerias funcionarão em horário diferenciado, para atender aos clientes. A Galeria dos Remédios, que fica na rua Miranda Leão, nº 82, vai funcionar das 8h às 18h, de segunda a sábado, 24.

Já a Galeria Espírito Santo, que está localizada na rua Joaquim Sarmento, esquina com a Rua 24 de Maio, vai funcionar, de segunda a sábado, 24, até às 19h. No domingo, 25, os dois centros de compras estarão fechados.