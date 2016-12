Exposição fotográfica “Sauim-de-coleira: 190 anos de história” no espaço Ecam

A exposição fotográfica “Sauim-de-coleira: 190 anos de história” permanece até esta sexta-feira (30), de 10h às 22h, no Espaço de Cidadania Ambiental (Ecam), localizado no piso G3 do Manauara Shopping, zona Centro-Sul de Manaus.

Com o apoio do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a Campanha “Salve o Sauim” tem como objetivo despertar a sociedade para a importância da conservação da espécie Sauim-de-coleira, símbolo da cidade de Manaus, animal que se encontra em perigo de extinção.

O Espaço Ecam é coordenado pelo Ipaam em parceria com a Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias (Vemaqa), e realiza inúmeras atividades ao longo do ano, como palestras e exposições de projetos educativos sobre o meio ambiente.