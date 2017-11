Faculdade Estácio Literatus abre inscrições para o vestibular agendado

A Faculdade Estácio Literatus abriu inscrições para o vestibular agendado, modalidade em que o candidato tem a possibilidade de escolher a melhor data e horário para a realização da prova. Estão sendo oferecidas 2 mil vagas para 20 cursos.

O vestibular agendado pode ser realizado até o dia 30 de dezembro. O formato beneficia, principalmente, os candidatos com dificuldade para se ausentar do trabalho na data e horário dos vestibulares convencionais.

As inscrições para o vestibular agendado podem ser feitas pelos sites www.estacio.br/am e www.literatus.edu.br ou direto nas unidades da faculdade, em Manaus, localizadas nas avenidas Constantino Nery, 3693, e Djalma Batista, 122.

As provas são realizadas nas duas unidades. Na unidade da Djalma Batista, a prova pode ser feita às segundas, quartas e sextas-feiras, em três horários diferentes – 10h, 15h e 19h30min – e no sábado, às 10h. Na unidade da Constantino Nery, os dias disponíveis são terça e quinta-feira, às 10h, 15h e 19h30; no sábado, a prova é às 13h.

Os cursos oferecidos na unidade da Constantino Nery são: Biomedicina, Ciências Biológicas (Bacharelado), Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Enfermagem, Estética e Cosmética (tecnólogo), Farmácia, Nutrição, Serviço Social e Radiologia (tecnólogo). Já na unidade da Djalma Batista são: Ciências Contábeis, Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Pedagogia, Gestão de Qualidade (tecnólogo), Gestão de Recursos Humanos (tecnólogo), Gestão de Financeira (tecnólogo), Logística (tecnólogo), Marketing (tecnólogo) e Segurança do Trabalho (tecnólogo).

Vestibular tradicional – Os aprovados no vestibular tradicional realizado pela Faculdade Estádio Literatus já podem fazer a matrícula. A relação dos aprovados pode ser consultada nos siteswww.estacio.br/am e www.literatus.edu.br. Para efetuar a matrícula, o candidato aprovado deve se dirigir até uma das unidades da faculdade com o original e cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço atualizado e certificado ou diploma de conclusão do ensino médio, histórico e certidão de nascimento ou casamento.

Sobre a Estácio

Um dos maiores e mais conceituados grupos de ensino superior da América Latina, a Estácio atua há 44 anos no país. A instituição possui cerca de 5 mil funcionários, corpo docente de 9 mil professores e 468,9 mil alunos matriculados. Está presente em 22 estados e no Distrito Federal. Com um total de 84 campi, a instituição oferece diversos cursos presenciais e a distância de Graduação Tradicional, Tecnológica e Licenciatura nas áreas de Ciências Exatas, Biológicas e Humanas, cursos de pós-graduação lato sensu presenciais e a distância, cinco cursos de Mestrado e três cursos de Doutorado (Direito, Odontologia e Educação), avaliados com elevados conceitos de qualidade pelo MEC (Capes), educação corporativa e cursos de extensão. A Estácio aposta na tecnologia e na inovação como diferenciais que ampliam e transformam as oportunidades de aprendizado dos seus alunos e proporcionam as melhores soluções para as empresas e seus colaboradores.