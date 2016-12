Família procura auxiliar de cozinha que desapareceu na véspera de Natal

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem da auxiliar de cozinha Jucirene Rodrigues Michiles, 34, desaparecida desde a madrugada do dia 24 de dezembro deste ano.

De acordo com o companheiro dela, Leonel dos Santos Macedo, no dia em que desapareceu, por volta das 5h30, Jucirene teria saído da casa onde mora, na Rua Santana, bairro Nova Esperança, zona Oeste, informando que iria trabalhar. Desde então ela não foi mais vista.

Jucirene é parda, possui porte físico forte e cabelos tingidos de loiro. Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dela, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com o companheiro da desaparecida, ligar para o número: (92) 99288-4979.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

Data de nascimento: 02/01/1982.