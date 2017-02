Fapeam lança ferramentas que vão permitir maior interação com o público e pesquisadores

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) lança no dia 2 de fevereiro, às 8h, as duas novas plataformas digitais da instituição: o e-Fapeam e o Fapeam Docs. O evento de lançamento será realizado no auditório da Samsung Ocean, localizado na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), no Parque 10, zona centro-sul de Manaus.

Os aplicativos permitiram maior interação com o público, pesquisadores e bolsistas permitindo acessar informações sobre a Fapeam com apenas um toque e na palma da mão. Com o e-Fapeam, por exemplo, agora ficará mais fácil visualizar editais de programas, tutoriais e notícias da Fapeam, entre outros serviços.

Já o Fapeam Docs oferece ao usuário acesso às revistas digitais, suplementos, catálogos, relatórios e demais documentos. As ferramentas foram desenvolvidas pela Fapeam em parceria com o Centro de Treinamento Samsung Ocean, da UEA.

Testes – Os aplicativos ainda estão em fase de testes, mas já estão disponíveis para download na plataforma Android, na loja do Google Play, gratuitamente. O lançamento será feito durante o workshop promovido pela Fapeam para as empresas participantes do Programa Sinapse da Inovação.

Amazonas Notícias