Feiras de Manaus ganham quase R$ 100 mil reais para atividades na capital

Com o objetivo de potencializar a economia local com incremento da produção e geração de atividade econômica e renda, o Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social (FPS) investiu quase R$100 mil reais para a realização de feiras de produtos regionais em Manaus.

A cadeia produtiva do primeiro setor carece de ações de apoio, que possam incentivar os mini e pequenos produtores rurais, pertencentes à classe de agricultores familiares a participar de forma efetiva do processo produtivo agropecuário e facilitar o escoamento de sua produção até o consumidor. E é isso que a Agência de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (ADS) em parceria com o FPS vem fazendo ao promover a mais de 170 produtores a oportunidade de vender seus produtos, direto ao consumidor.

Para a secretária executiva do FPS, Vania Barbosa, o benefício faz parte da inclusão produtiva. “O FPS vem complementar uma das metas de governo que é atender o nosso irmão do interior. A promoção social faz parte da nossa missão”.

Foram substituídas as lonas em tendas, calhas em chapa metálica, além dos coletes, bonés e camisas para a identificação dos produtores. Para o agricultor Marcos Piter de Iranduba, com essa mudança os produtores locais puderam gerar mais renda vendendo diretamente ao consumidor. “Se não tivessemos essa feira, iríamos passar para o atravessador e perderíamos renda. Agora vemos o lucro chegando mais rápido em nossa casa”, destaca.

A ADS realiza feiras desde ao ano de 2008, quando implantou as primeiras edições e desde a época até o início deste ano, um total de R$ 56.027.659,90 milhões em recursos já foram movimentados. Somente no ano passado, o resultado das feiras alcançou R$ 9.691.789 milhões em recursos movimentados na capital contra R$ 8.310.000 em 2015, representando um salto de 16,6% em percentuais.

Atualmente, funcionam sob coordenação da ADS, cinco feiras e de 2008 até o início de 2017, um total de 16.805.916 produtos foram comercializados, alcançando um público de 1.755.095. No ano de 2015, o número de visitantes era de 213 mil e no ano passado, esse número pulou para 326 mil.

Participam hoje 57 cooperativas, associações e produtores rurais individuais. Em todo o Amazonas, as feiras beneficiam 2.630 famílias. Com base em cálculos da ADS, a renda familiar dos agricultores aumentou em mais de 80%, com a retirada do atravessador do processo de comercialização.

As feiras no Shopping Sumaúma e na Escola Estadual Júlio Cesar de Morais Passos já funcionavam semanalmente. As feiras coordenadas pela ADS operam nos seguintes locais: Feira da Agremiação de Subtenentes e Sargentos da Amazônia (ASA); na Polícia Militar (PM); no Clube dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica (Cassam); na Escola Estadual Júlio Cesar de Morais Passos (Cidade Nova) e a mais nova no Shopping Sumaúma.