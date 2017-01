Férias no Parque Ponte dos Bilhares começam nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira, 27 de janeiro, às 15h, a programação especial “Férias nos Bilhares”, com atividades de lazer, esportivas, culturais e de educação ambiental para atender crianças de 6 a 12 anos neste final de férias. Os pais também participarão das atividades que estarão distribuídas entre a primeira e a segunda etapa do Parque Ponte dos Bilhares, no horário das 15h às 20h, nos três dias.

O evento faz parte da estratégia da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), responsável pela gestão do logradouro, de estimular as famílias a frequentarem o espaço, que conta com ampla estrutura de lazer, quadras, academia ao ar livre, lanchonetes e quiosques de alimentação. Haverá uma programação recheada de entretenimento e a segurança fica a cargo da Polícia Militar, que faz rondas contínuas no parque, e da Guarda Civil Municipal.