Fernando Assunção é preso por envolvimento em roubos na zona Leste de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Eduardo Paixão, titular do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), falou na tarde desta sexta-feira, dia 3, durante coletiva de imprensa realizada às 15h, no prédio da unidade policial, sobre o cumprimento de mandado de prisão preventiva por roubo majorado e associação criminosa em nome de Fernando Assunção da Silva, 28.

De acordo com a autoridade policial, o infrator foi interceptado pela equipe do 25º DIP na tarde de hoje, por volta das 13h30, na casa onde morava, situada na Rua Martins Fontes, bairro Compensa, zona Oeste. Fernando, segundo o delegado, estava sendo procurado por envolvimento em, pelo menos, sete roubos a estabelecimentos comerciais na zona Leste. O último deles aconteceu na manhã do dia 24 de dezembro de 2016, por volta das 9h, a uma loja de confecções localizada na Rua Piratini, bairro Zumbi dos Palmares.

Na ocasião, Fernando e mais quatro pessoas, duas delas mulheres, renderam clientes e funcionários da loja de confecções e levaram do local R$ 1,6 mil do caixa, além de pertences das vítimas, como bolsas, celulares, cartões de crédito e documentos pessoais.

“Fernando agia com mais quatro comparsas, sendo duas mulheres e dois homens. Ele era o motorista do veículo e ficava do lado de fora dos estabelecimentos, esperando os demais infratores para dar apoio na fuga. Em depoimento ele confessou participação nos crimes”, explicou o titular do 25º DIP.

O titular da unidade policial informou, ainda, que além de Fernando, Gisele Monteiro, 25, foi identificada pela polícia por meio de gravações das câmeras de segurança da loja de confecções. Ela foi ouvida pela polícia no dia 5 de janeiro deste ano, após ser conduzida à unidade policial depois de ser interceptada na casa onde morava, no bairro Gilberto Mestrinho, zona Leste de Manaus.

“Gisele era a pessoa que entrava nos estabelecimentos e passava informações aos comparsas, por meio de mensagens trocadas por celular. Foi ela quem delatou os demais infratores. A mulher irá responder pelos crimes em liberdade, uma vez que colaborou com a polícia”, argumentou Paixão.

Conforme o delegado, Francy Fernanda da Silva Costa, 20, conhecida como “Fernanda Loirão”, e Rubeilson Silva Souza, 22, chamado de “Bigu”, seriam os líderes do bando. Um homem identificado “Careca” também teria participação nos roubos e está sendo procurado pela polícia. “Francy comandava o grupo junto com o namorado, Rubeilson. Estamos realizando diligências a fim de localizarmos e prendermos o casal”, disse.

Eduardo Paixão informou que Francy e Rubeilson têm passagem pela polícia por roubo e furto. “Pedimos o apoio da sociedade para localizamos o casal. As denúncias podem ser feitas ao número do 25º DIP: (92) 3618-9566 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, enfatizou.

A autoridade policial disse que Fernando foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido no dia 27 de janeiro deste ano, pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo, do Plantão Criminal. A equipe do 25º DIP chegou até o infrator após minuciosa investigação.

Fernando foi indiciado por roubo majorado e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da unidade policial, ele será conduzido à Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada no quilômetro dois da Estrada do Puraquequara, bairro Puraquequara, zona Leste de Manaus, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

