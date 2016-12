FHAJ adquire novo tomógrafo com recursos do Fundo de Promoção Social

A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), vinculada à Secretaria de Estado da Saúde (Susam), recebeu no final da tarde desta terça-feira (26), o novo tomógrafo computadorizado (TC), o BRIVO CT385 (GE). O equipamento, no valor total de R$ 1,2 milhão, foi adquirido com recursos do Fundo de Promoção Social (FPS), que tem como presidente de honra, a primeira dama do Estado, Edilene Gomes de Oliveira, e integra o pacote de R$ 21,5 milhões, destacados para o setor saúde para a compra de equipamentos, medicamentos, reformas e ampliação de serviços em várias unidades do Estado.

No Hospital Adriano Jorge os recursos são destinados à reforma e ampliação do Centro de Nefrologia e aquisição de equipamentos entre tomógrafo, Raio X, ultrassom, desfibriladores, carros de anestesia, entre outros. O valor total, somente para a FHAJ, engloba R$ 5,5 milhões.

O novo tomógrafo computadorizado, segundo o diretor-presidente da FHAJ, Alexandre Bichara, após finalizar a análise técnica do quadro elétrico do Hospital, será instalado no setor de Imagem por especialistas enviados pela empresa fabricante, General Eletric Healthcare (GE). O equipamento de tomografia BRIVO CT385 tem 16 cortes com a acesso de alta resolução e qualidade de imagem, redução da dose de radiação, pós-processamento automático. O modelo permite execução dos seguintes exames: tórax, abdômen, pelve, vascular, Círculo de Willis & Carótidas, aorta torácica e abdominal.

Parceria – O diretor-presidente da FHAJ destacou que o apoio do Fundo de Promoção Social (FPS), foi essencial para enfrentar as turbulências financeiras de 2016. “Tivemos um ano de difícil execução financeira, porém com o esforço e apoio de todos, em especial do FPS, mantivemos os atendimentos ambulatoriais, exames e cirurgias eletivas funcionando normalmente”, destacou Bichara. “A aquisição do tomógrafo possibilita ampliar o número de atendimento à população amazonense nos exames complementares e de apoio diagnóstico”.

Em atendimentos ambulatoriais, de janeiro a novembro deste ano, foram 57.234, sendo 22.041 consultas de ortopedia. Os exames complementares e de apoio diagnóstico, até o mês de novembro, atingiu a marca de 348.167 atendimentos. As cirurgias eletivas, no mesmo período, alcançaram o número total de 4.677 pacientes atendidos.