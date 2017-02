Fim de semana musical no Flutuante Sedutor

O fim de semana do Flutuante Sedutor, na Estrada da Praia Dourada, Tarumã, será de muito samba, pagodes e sertanejos. A programação começa na sexta-feira (3) com a banda Loka Tentação, no sábado (4) é a vez do cantor Vagner Martins. Já no domingo (5), Kadu Almeida e Uendel Pinheiro dividem o palco.

Na sexta-feira, o show inicia às 16h30, e nos demais dias a partir das 14 horas. Quanto ao couvert haverá cobrança apenas no sábado e domingo de R$ 10 (por pessoa).

A banda Loka Tentação preparou um repertório especial com sucessos, como “Desliga e Vem”, “Eu Choro”, “Megastar” e também, as músicas “Identidade”, “Meu lugar”, “Estonteante”, entre outras composições que ganharam o Brasil na voz de cantores como Jorge Aragão, Arlindo Cruz, Mumuzinho e outros.

Vagner Martins preparou para o sábado um seut list especial com sucessos de Jorge & Mateus, da dupla Humberto & Ronaldo, de Gustavo Lima e muitas outras.

Mistura de ritmos

O domingo será de muita diversão. Kadu Almeida e Uendel dividem o palco e prepararam uma mistura de ritmo para ninguém ficar parado.

Kadu Almeida ficou conhecido na noite manauara por misturar sua música com o funk. Ele diz que não deixará ninguém parado com sucessos de gente como Gusttavo Lima, Cristiano Araújo, Lucas Lucco, Victor & Léo, entre outros grandes nomes do estilo.

“Vamos fazer um grande encontro com a diversão. Uma tarde repleta de sucessos e o melhor: Vamos atender aos pedidos do público”, fala o cantor.

Ele ainda conta que no seu set list vai incluir os grandes sucessos de gente como Jorge Aragão, Zeca pagodinho, Arlindo. Músicas como “A pureza da Flor” e “O show Tem que Continuar”, “A Amizade” e “Vai Lá, Vai Lá” são alguns dos clássicos que estão no repertório de Uendel.