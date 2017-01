Foi deixar a namorada e sumiu

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Elison Bezerra dos Santos, 18, desaparecido desde o dia 26 de janeiro deste ano.

De acordo com o irmão dele, Efson Bezerra dos Santos, no dia em que desapareceu Elison teria saído da casa onde eles moram informando que iria deixar a namorada na residência dela, no bairro Armando Mendes, na zona Leste.

Elison é morador da Rua Malvarisco, segunda etapa do loteamento João Paulo, bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital. Ele saiu da casa onde mora conduzindo uma motocicleta da marca Honda, modelo Fan 125, de cor preta.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro dele, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares de Elison, ligar para os números: (92) 99255-2638 ou 99272-0809.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na Avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona Centro-Oeste da cidade.

Data de nascimento: 22/02/1998.