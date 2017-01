Foragido da justiça é encontrado em Careiro Castanho

Policiais Militares (PMs) do 1º Grupamento de Polícia Militar (GPM) localizado em Careiro da Várzea, (distante 25 km de Manaus) recapturaram, na tarde desta sexta-feira (13), o foragido da justiça, Henrique Ribeiro da Rocha. O trabalho foi feito durante a Operação “Arcanjo” desencadeada na quinta-feira (12), com o objetivo de assegurar tranquilidade aos moradores do município de Iranduba (distante 16,98 km da capital) e nas comunidades do entorno.

De acordo com as informações dos policiais, o foragido tentou enganar a equipe dando nome falso, porém foi desmascarado e apresentado na delegacia do município.