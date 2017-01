Força Nacional encontra terceiro túnel em prisão rebelada no RN

Crise no Sistema Penitenciário

Um túnel foi encontrado na área externa próxima ao pavilhão 5 da Penitenciária Estadual de Alcaçuz., em Nísia Floresta, na Grande Natal, neste domingo (22). Policiais da Força Nacional descobriram a escavação na manha desta segunda-feira (23).

De acordo com os policiais, os caminhos subterrâneos foram descobertos depois que choveu e a área escavada pelos presos desabou ,o terreno é arenoso.

Um dos caminhos estava coberto por mato, e não se sabe quem foi responsável pela escavação. Não houve fuga de presos. “Existe uma pista ao redor de todo o presídio para que as viaturas façam ronda. Com as chuvas de hoje, a água começou a escorrer, entrou no túnel e parte desabou”, contou um policial militar.

Os dois túneis saíam no Presídio Rogério Coutinho Madruga, chamado de pavilhão 5, anexo a Alcaçuz, onde estão membros da facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Este é o terceiro túnel encontrado em menos de dois dias em Alcaçuz, onde presos de duas facções disputam o poder dentro da unidade. De um lado, ocupando a área dos pavilhões 4 e 5, estão membros do PCC. Do outro, nos pavilhões 1, 2 e 3, estão detentos que fazem parte do Sindicato do RN