Força-tarefa vai ajudar às famílias prejudicadas pela chuva

A Prefeitura de Manaus colocou toda sua estrutura na rua para atender as mais de 50 ocorrências registradas pelo número de emergência da Defesa Civil de Manaus (199), em decorrência da chuva na capital durante esta terça-feira, 27. Por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, o staff do secretariado foi aos locais de maior gravidade para dar suporte às famílias atingidas.

Segundo informações da Equipe de Calamidade da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Diretos Humanos (Semmasdh), quatro pessoas da mesma família – sendo 2 crianças, 1 adolescente e 1 adulto – vieram a óbito durante o desabamento de uma residência na rua 11 de Setembro, no bairro Nova Vitória, na zona Leste de Manaus. Outras pessoas que estavam na mesma casa e sobreviveram foram abrigadas por familiares e estão recebendo atendimento psicológico.

A Semmasdh também colocou à disposição dos familiares o serviço SOS Funeral.

“Atuamos em parceria com o Corpo de Bombeiros, que atendeu o primeiro chamado e fez a retirada dos corpos, além de um levantamento minucioso na área para retirar do local as famílias que moram em residências que ainda apresentam risco de desabar”, explicou o secretário executivo da Defesa Civil de Manaus, Cláudio Belém.



Ele explicou que a prefeitura realiza o constante monitoramento dessas áreas consideradas de risco, como as encostas de barrancos e beiras de igarapés, para orientar a população que a qualquer sinal de forte chuva deixe sua residência. Ao longo de quatro anos, 988 famílias já foram retiradas dessas localidades e beneficiadas com apartamentos populares pelo Programa de Desenvolvimento Urbano e Inclusão Socioambiental de Manaus (Prourbis) e, mais recentemente, pelo Residencial Cidadão Manauara 1.



Outras duas residências também foram totalmente destruídas na rua e beco Beira Rio, no bairro Colônia Antônio Aleixo. Cinco famílias foram cadastradas hoje pela Semmasdh para receber o benefício do Auxílio Aluguel e outros benefícios eventuais, como colchão, cesta básica e lençol.

De acordo com a Defesa Civil de Manas, a maior incidência de ocorrências foi de alagamentos, totalizando 15 registros, e deslizamentos de barrancos, no total de 12.



Também atuaram no atendimento das ocorrências: o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde às 0h00 de hoje choveu em Manaus 102,02 milímetros, sendo o horário de maior intensidade das 9h e às 11h (72,8 mm). O acumulado do mês já ultrapassa os 420 milímetros, enquanto o normal esperado era entre 190 e 200 milímetros.