Força Tática captura quadrilha que atacava nos Bairros Compensa e Dom Pedro I

Policiais Militares da Força Tática (1º BPM) prenderam nesta segunda-feira (23), por volta das 18h, uma quadrilha que estava atacando as pessoas na Avenida Ipase, bairro Compensa, zona Oeste da capital. De acordo com das autoridades, o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) avisou que um veículo S10, cor branca e placa PHC-3088 realizava assaltos nas proximidades da Receita Federal, Bairro Dom Pedro I, zona oeste. Imediatamente, os policiais militares fizeram buscas e localizaram os infratores já no Bairro Compensa. Ao avistarem as autoridades eles jogaram um aparelho celular que tinham acabado de roubar. Com os acusados, a polícia encontrou uma arma de fogo calibre 38, com 4 munições intactas e numeração suprimida.

Os infratores foram identificados como Brendon Callheros da Silva, 18 anos, Pablo Eros da Silva Mustaf, 24 anos, Fábio Ferreira de Cristo, 23 anos, Poliana dos Reis Rodrigues 19 anos, Carolinne Ribeiro Pimentel, 19 anos, os menores D. S. T, 15 anos e D. S. G, 17 anos.

Os acusados foram conduzidos ao 19º Departamento Integrado do Polícia (DIP) os procedimentos cabíveis.