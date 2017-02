Fórmulas manipuladas conquistam o consumidor brasileiro

O mercado de fórmulas manipuladas tem crescido muito nos últimos anos. Segundo dados da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais – Anfarmag, o segmento cresceu cerca de 73% em 17 anos. Isso porque o consumidor está cada vez mais interessado nas fórmulas personalizadas e criadas para atender suas necessidades específicas. Acompanhando esse crescimento do setor está a Idealfarma, que há muitos anos no mercado farmacêutico dedica-se à fabricação e distribuição de extratos nutracêuticos, fitoterápicos, cápsulas gelatinosas e suplementos. Só em 2016, a empresa registrou um crescimento de 20% em seu faturamento.

Sem muitas forças para competir com a indústria farmacêutica, as farmácias de manipulação passaram a apostar em inovação e pesquisa para crescer e conquistar mais público. Com isso, para atender a demanda que começava a surgir neste mercado, a Idealfarma atuou de forma pioneira e inovadora no desenvolvimento de produtos nutracêuticos, introduzindo este novo conceito para o mercado magistral.

Foi dentro desse contexto, baseado em pesquisas científicas e novas tecnologias, que surgiram os nutracêuticos: extratos de plantas, frutas, algas, sementes, com princípios ativos capazes de serem usados para indicação farmacêutica e terapêutica. “Com a evolução desse mercado, a Idealfarma passou a concentrar todo o esforço de vendas para a farmácia de manipulação, inclusive os insumos químicos. Dentro do portfólio da empresa é possível encontrar insumos farmacêuticos, nutracêuticos, excipientes, bases cosméticas e alimentícias, dermocosméticos, entre outros”, explica Amaury Esberard, fundador da empresa e CEO do grupo.

O Brasil já é o maior mercado de manipulação do mundo. Segundo a Anfarmag, o país possui sete mil e duzentas farmácias de manipulação e as fórmulas sob encomenda já representam 10% do segmento farmacêutico nacional. “O mercado magistral possui um rigoroso processo de qualidade para produção de medicamentos. O setor é regulado pela Anvisa e os procedimentos para manuseio das fórmulas são controlados de perto pelo órgão”, esclarece o CEO.

As fórmulas manipuladas conquistaram o consumidor brasileiro, isso porque o cliente enxerga muitas vantagens na hora de escolher um medicamento manipulado em detrimento de uma droga pronta. A principal delas é a economia, uma vez que o custo é de 30% a 40% menor do que os medicamentos de drogarias. Essa vantagem também se aplica sobre os genéricos.

Outro benefício é a personalização e a adequação da dose. “O medicamento é prescrito de acordo com as necessidades individuais e na quantidade exata para o tratamento de cada paciente, evitando alguns efeitos colaterais. Outra grande vantagem é que o medicamento só pode ser manipulado com prescrição de um profissional habilitado, que pode ser um médico, nutricionista ou farmacêutico, evitando a automedicação dos pacientes”, reforça Esberard.

O mercado de manipulação também se destaca pela inovação e investimento em tecnologia. Para se diferenciar da indústria farmacêutica, que detém as patentes e descobertas de novas drogas, o setor investe constantemente em novas formulações. Nesse contexto, os nutracêuticos já provaram ser o futuro dessa indústria. “As pessoas estão cada dia mais preocupadas com a saúde e, por isso, investem mais na alimentação saudável, na suplementação com vitaminas e no consumo de nutrientes capazes de curar”, aponta.

A Idealfarma está sempre de olho no mercado internacional em busca de novos compostos, estando inclusive presente nos maiores eventos do setor no mundo. Tudo para manter o Brasil na vanguarda das melhores descobertas científicas. “Em 2016, fizemos o lançamento de quatro produtos para o mercado nacional. Queremos, em 2017, manter a empresa entre os maiores produtores qualificados desse mercado, aplicando sempre novas tecnologia e estudos científicos a favor dos melhores resultados. Tudo isso para continuar apresentando inovações para esse segmento que se mantém tão promissor”, finaliza o fundador.