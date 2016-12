FORTEVIP repete escândalo da SALVARE e não paga salários para funcionários. Dono da empresa ostenta em rede social

Trabalhadores da empresa Forte Vigilância Privada Eireli – FORTEVIP, localizada na Avenida Japurá, 1150, bairro Praça 14 de Janeiro, reclamam do não recebimento de salário, há pelo menos, três meses.

Conforme uma vigilante que preferiu não se identificar, com medo de represálias, além do atraso no pagamento dos trabalhadores, a empresa Forte Vip, também não teria repassado nenhuma parcela do 13° salário e não teria dado nenhuma previsão aos funcionários que estão revoltados. “Não entendemos o motivo do atraso no salário, pois a informação que temos é que o Governo do Estado estaria honrado com todos os repasses à empresa Fortevip. Não é de hoje que essa empresa age dessa forme, desde 2015 a empresa estaria atrasando pagamentos aos funcionários.

Mesmo sem repassar há 3 meses o pagamento dos funcionários o dono, sócio proprietário, Fabian Neves dos Santos, adora exibir, em sua rede social do site de relacionamento do Facebook, muita luxuria, riqueza e seus bens afortunados.

Enquanto isso, os trabalhadores da Forte Vip, acumulam dividas devido não receberem seus salários há 3 meses.

O caso da Fortevip, lembra muito o recente escândalo da Salvare e Total Saúde, que desviaram milhões de reais da saúde e não pagavam os funcionários. O proprietário e diretores acabaram presos pela Polícia Federal na denominada “Operação Maus Caminhos”.

Greve

Revoltados e Indignados com o atraso dos salários e sem qualquer previsão para o pagamento do 13° salario, os servidores ameaçam paralisar todas as atividades na véspera do natal e fazer um panelaço em frente à sede do governo.

Portal da Transparência

O Portal da Transparência do Governo do Estado, no ano de 2015, mostra que a empresa Forte Vigilância Privada Eireli – FORTEVIP, recebeu contratos milionários do Governo Melo, entre eles R$ 689.666,66, e outro no valor de 344.833,33.

Ainda de acordo com o Portal da Transparência do Governo do Estado, a empresa Forte Vigilância Privada Eireli – FORTEVIP, possui um contrato de R$ 4,13 milhões por ano com a FVO (Fundação Vila Olímpica).

A empresa Forte Vigilância Privada Eireli – FORTEVIP, segundo a denuncia, já responde por diversos processos na Vara do Trabalho de Manaus, devido a falta de pagamento aos funcionários, e já teve inúmeras sentenças de penhora e bloqueio de bens.

Ostentação nas redes sociais é prova judicial

Vale ressaltar que as redes sociais estão ajudando muito os juízes a julgarem processos envolvendo devedores que alegam não ter dinheiro para quitar seus compromissos, mas ostentam um alto padrão de vida na internet. Há casos em que algumas provas são obtidas em redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp.

Em um caso ocorrido no ano passado, um juiz decretou a prisão preventiva de um réu que alegou baixa capacidade financeira, mas apareceu no Facebook em viagens internacionais e pilotando uma lancha.