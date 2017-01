Frente Nacional dos Prefeitos apresenta demandas de municípios ao STF

O prefeito Arthur Virgílio Neto participou, na manhã desta terça-feira, dia 31, junto a outros membros da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) de uma reunião com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Ministra Cármem Lúcia.

Não ocasião, foi entregue uma minuta com os principais pontos que podem ajudar a melhorar a saúde financeira dos municípios, ligados a receitas tributárias e não-tributárias, instrumentos de cobranças e créditos públicos; despesas, orçamento e responsabilidade fiscal; competências municipais no âmbito da federação.

Os prefeitos da FNP defenderam a revisão do Pacto Federativo pelo Congresso Nacional, promovendo amplo diálogo social e institucional. Também destacaram a importância de rever impostos nomeados como contribuições que ferem princípios constitucionais e prejudicam a situação financeira dos municípios.

No encontro com a ministra, foi enfatizada também a necessidade de reestabelecer compromissos, responsabilidades e redimensionar a divisão do ‘bolo’ tributário para atender de forma eficiente e qualificada as necessidades dos municípios.

Para o prefeito Arthur, a reunião foi positiva para uma maior compreensão do STF nas urgências dos municípios. Foi uma reunião muito positiva. Neste encontro começamos de fato a discutir a reforma do Pacto Federativo.”

Durante sua exposição, Arthur fez sugestões focadas no aumento de arrecadação dos municípios como a retirada de isenções de impostos. “Eu abordei na minha intervenção essa isenção tributária que somos obrigados a conceder a empresas.”

Quanto ao resultado da reunião, Arthur destacou a criação de um fórum para resolução de questões de suma importância para os municípios. “Estabelecemos que haverá um fórum entre a assessoria da ministra, procuradores gerais dos municípios e prefeitos.”

O Procurador Geral do Município (PGM), Marcos Cavalcanti, também acompanhou o prefeito Arthur Neto na reunião.

Amazonas Notícias