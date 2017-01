Fundo de Promoção Social investe quase R$ 100 mil reais para a realização de Feiras em Manaus

Com o objetivo de potencializar a economia local com incremento da produção e geração de atividade econômica e renda, o Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social (FPS) investiu quase R$100 mil reais para a realização de feiras de produtos regionais em Manaus.

A cadeia produtiva do primeiro setor carece de ações de apoio, que possam incentivar os mini e pequenos produtores rurais, pertencentes à classe de agricultores familiares a participar de forma efetiva do processo produtivo agropecuário e facilitar o escoamento de sua produção até o consumidor. E é isso que a Agência de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (ADS) em parceria com o FPS vem fazendo ao promover a mais de 170 produtores a oportunidade de vender seus produtos, direto ao consumidor.

Para a secretária executiva do FPS, Vania Barbosa, o benefício faz parte da inclusão produtiva. “O FPS vem complementar uma das metas de governo que é atender o nosso irmão do interior. A promoção social faz parte da nossa missão”.