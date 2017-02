Futebol – Escolinha do Barcelona Brasil vira referência em Manaus

Apresentando um trabalho diferenciado e eficiente, a Escolinha do Barcelona Brasil Futebol Clube hoje é uma referência em Manaus. O clube possui um complexo de excelente estrutura no bairro do Dom Pedro, com três campos de gramado sintético e espaço confortável.

O segundo núcleo funcionará no Clube Municipal, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro de Flores.

A Escolinha do Barcelona Brasil conta com professores especializados que trabalham o desenvolvimento motor e habilidades individuais da criança, de acordo com a sua faixa etária. Os profissionais ensinam os fundamentos do futebol, suas regras e noções de posicionamento em campo, sem esquecer os valores éticos.

Com a chegada de mais um núcleo de treinamentos, o Barcelona Brasil apresentará um trabalho social, voltado para 20% das vagas destinadas à crianças de baixa renda. Recentemente, a escolinha azul grená participou de vários amistosos contra o time de base do Santos Futebol Clube (AM).

BARCELONA BRASIL NO FUTSAL AMAZONENSE

Dando seguimento no trabalho que foi realizado no ano de 2016, o Barcelona Brasil já volta seus trabalhos para as competições oficiais do futsal. O Barcelona Brasil está na contagem regressiva para disputar as competições organizadas pela Federação Amazonense de Futsal (FAFS) e pela Liga Amazonense de Futsal (LAF).

De olho no calendário oficial da FAFS, a diretoria do Barça trabalha para disputar os Torneios Inicio das categorias Sub-13 e Sub-15 masculino, agendados para o dia 11 de março. Os campeonatos tem previsão de inicio para o dia 18 de março, com as finais acontecendo no dia 11 de junho.

NÚCLEO DO BARCELONA

A Escolinha do Barcelona Brasil está localizada na rua Rita Gama Barros, 281, bairro Dom Pedro. Contatos também pelo telefone (92) 99343-7484.

Reportagem e fotos:

Willian D’Ângelo