Futebol solidário entre amigos pretende arrecadar alimentos não perecíveis para o abrigo “O coração do pai”

Com diversão e solidariedade, a 13ª edição do “Jogo das Estrelas” acontece nessa quinta-feira (22), a partir das 19h, no complexo esportivo da Vila da Prata, localizado na Rua Voluntário da Pátria, zona oeste de Manaus. O evento faz parte do projeto social “Ser criança é ser feliz” e tem como objetivo arrecadar alimentos não perecíveis como feijão, açúcar e café para atender as necessidades do abrigo “O coração do pai” que atende atualmente cerca de 40 crianças resgatas de alguma situação de risco.

A partir de 2014, uma brincadeira que era apenas para divertir os amigos virou também uma vontade de ajudar o próximo, desde então o técnico em informática, Robson Cunha, realiza junto com o metalúrgico, Wanderson Rocha, o “jogo das estrelas” com a intenção de ajudar o abrigo “O coração do pai” que cuida de crianças que passaram por alguma situação de risco, a ideia, segundo ele surgiu após fazer um rápido trabalho na instituição e se comover com a situação das crianças.

“Depois que tive a ideia de integrar o nosso futebol a uma ação social, fui procurar o Wanderson e o restante dos amigos que costumam jogar conosco, eles me deram todo o apoio e desde então todo fim de ano nós procuramos o abrigo dois meses antes de acontecer o jogo para saber qual está sendo a necessidade daquele momento, do que mais estão precisando”, disse Robson.

O jogo que é uma brincadeira entre amigos do Robson e do Wanderson, na sua primeira edição social, em 2014, conseguiu arrecadar 42 latas de leite nestogeno. Na sua segunda edição, em 2015, conseguiu doações de material de limpeza, que na época era a maior necessidade no abrigo.

Sobre o abrigo

Fundado em 2012, pelo norte-americano Barry Hall e sua esposa Vânia Hall, o abrigo “O coração do pai” inicialmente funcionava na residência do casal e ofertava abrigo para crianças indígenas que eram abandonadas. Atualmente a instituição oferece abrigo imediato as crianças resgatadas em situação de alto risco, onde recebem atenção individualizada correspondente as suas necessidades físicas e emocionais, providenciando alívio inicial para a situação perigosa da qual elas foram removidas.

O abrigo atualmente tem 40 crianças que foram resgatadas através de denúncias feitas ao conselho tutelar e posteriormente levadas para a instituição através de ordem judicial, onde aguardam encerrar todo o processo na justiça. Enquanto isso os assistentes sociais e psicólogos avaliam as crianças e a situação das famílias, buscando soluções para os problemas. As soluções são registradas em um relatório detalhado que é entregue para as autoridades competentes que acompanham o processo inteiro.

Em alguns casos as crianças eventualmente retornam para seus familiares em outros elas são entregues a algum parente. Nos casos em que ninguém esteja disponível, a criança é disponibilizada para adoção. Vale ressaltar que todas as decisões são feitas pelas autoridades e não pelo abrigo.

Para continuar funcionando, o abrigo necessita de doações, em dinheiro, roupas, alimentos não perecíveis e até material de limpeza, para doar, basta entrar em contato com o abrigo através dos números 3343-8321 ou 99173-8815, as pessoas também podem ir deixar sua contribuição em horário comercial, no abrigo, que fica localizado na Rua Francisco Pereira da Silva, 113, bairro Japiim II, zona sul da cidade.

Serviço:

O quê: “Jogo das Estrelas” arrecada alimentos não perecíveis para abrigo “O coração do pai”

Quando: Quinta-feira (22), às 19h

Onde: Complexo esportivo da Vila da Prata, localizado na Rua Voluntário da Pátria, zona oeste de Manaus.

Quanto: Um quilo de feijão, açúcar ou café