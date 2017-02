Governador defende parceria da Assembleia Legislativa

José Melo se referiu a Assembleia Legislativa como “a mão do povo na gestão governamental”, sendo a Casa onde são aprimorados os modelos de lei que o Executivo encaminha para aprovação, o governador do Amazonas, José Melo (PROS) disse durante coletiva de imprensa, nesta terça-feira (1), antes de seguir para o plenário da Casa para fazer a leitura de sua Mensagem Anual, que a parceria entre o seu governo e o Legislativo “é produtiva e sadia, e muitas conquistas do governo se devem a essa relação”.

O governador, que participou antes da cerimônia de posse do novo presidente deputado David Almeida (PSD) e demais membros da nova Mesa Diretora, disse que não vê nenhuma dificuldade em construir o arcabouço de leis que vai dar sustentação aos novos projetos do governo, tais como a nova Matriz Econômica Ambiental, onde o grande desafio será transformar as riquezas naturais em recursos para beneficiar o povo. “Com David Almeida vamos continuar essa gestão de reciprocidade entre o governo e a Assembleia Legislativa”, assegurou.

“Vou anunciar na minha mensagem muitas coisas boas hoje para o Amazonas, e vamos precisar de leis para que todos nós juntos possamos contribuir”, disse o governador, anunciando entre os projetos da Matriz Ambiental o asfaltamento completo da BR-319, de acordo com um projeto de “envelopamento” de todo o trecho central da rodovia, com cerca de 400 quilômetros, sob proteção de vigilância eletrônica e do Exército. “Vamos asfaltar a BR-319 de uma vez por todas. A maior preocupação é com o trecho do meio, onde guarda o maior berçário de biodiversidade da Amazônia.”