Governador do Amazonas, José Melo, e ministro das Cidades, Bruno Cavalcanti, inauguram Residencial Viver Melhor III

O governador do Amazonas, José Melo, e o ministro das Cidades, Bruno Cavalcanti de Araújo, vão inaugurar nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro, o Residencial Viver Melhor III, localizado na Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, s/n, Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. O empreendimento possui dois mil apartamentos e vai beneficiar cerca de 10 mil pessoas que possuem renda mensal de até R$ 1.600,00. O investimento total do Residencial é de R$ 131.971.900 milhões, com contrapartida do Governo do Estado de R$ 7.971.900,00 milhões, além do terreno de 170 mil m2.

A seleção dos beneficiados foi feita pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir da análise do perfil de pessoas cadastradas no banco de dados da Superintendência Estadual de Habitação (Suhab). Os perfis foram enviados e selecionados pela Caixa, conforme os requisitos definidos pelo Governo Federal na Portaria nº 412, de 06 de agosto de 2015, referente ao Manual de Instruções para Seleção de Beneficiários do “Programa Minha Casa Minha Vida”. As prestações vão variar de R$ 80 a R$ 250,00.

