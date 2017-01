Governo analisa criar teto para aposentadoria militar

O presidente Michel Temer afirmou que o governo analisa criar teto para a aposentadoria dos militares, que atualmente se aposentam com o salário integral, e outras medidas “restritivas”.

TETO

“O governo está estudando uma fórmula também restritiva para os militares”, disse Temer. “Isso está sendo estudado, pode ter um teto para aposentadoria. Já idade mínima não sei ainda, os técnicos estão estudando.”

DÉFICIT

De acordo com estudo apresentado pela Comissão de Orçamento da Câmara, as aposentadorias militares representam 44,8% do déficit da Previdência dos servidores da União, apesar de serem apenas um terço dos funcionários públicos federais. O déficit chegou a R$ 32,5 bilhões em 2015.

CONTRIBUIÇÃO

A contribuição dos militares também é inferior a dos demais servidores públicos. Enquanto os civis pagam 11% do salário bruto, o militares pagam 7,5%.