Governo anuncia mudanças no “Minha Casa Minha Vida”

O governo prepara a criação da faixa 4 do programa habitacional “Minha Casa Minha Vida”, destinado a famílias com renda mensal de até R$ 9 mil. Hoje, o limite é de R$ 6,5 mil. Os beneficiários deste novo segmento poderão comprar imóveis de até R$ 300 mil, utilizando financiamento com recursos do FGTS a juros anuais de 9,16%. A medida será anunciada na segunda-feira.

CORREÇÃO

Outra novidade será a correção nos limites de renda nas demais faixas do programa em cerca de 6,5%, visando acompanhar a inflação. Com isso, a renda mensal máxima das famílias para enquadramento na faixa 1,5 deve subir de R$ 2,3 mil para R$ 2,6 mil; na faixa 2 de R$ 3,6 mil para R$ 3,9 mil; e na faixa 3 de R$ 6,5 mil para R$ 7,0 mil. O governo também subirá em 10% o preço máximo dos imóveis contratados pelo programa habitacional nas faixas 2 e 3.