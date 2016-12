Governo da Bolívia conclui que LaMia e piloto são culpados pela queda de avião

O governo boliviano concluiu que o piloto e a companhia aérea LaMia foram os responsáveis pela queda do avião com o time da Chapecoense, em Medellín, na Colômbia, com a morte de 71 pessoas e 6 feridos. “A primeira conclusão é que a responsabilidade direta pelo acidente é da empresa (LaMia) e do piloto (Miguel Quiroga)”, disse o ministro de obras públicas da Bolívia, Milton Claros.

COMBUSTÍVEL

Autoridades da Colômbia já haviam afirmado que o avião da Lamia estava sem combustível quando bateu contra uma montanha. O plano de voo previa uma rota direta entre Santa Cruz de la Sierra e Medellín. A legislação boliviana obriga um avião a ter combustível suficiente para chegar ao destino.

MONTANHA

O avião bateu contra uma montanha e perdeu a cauda. Depois, as asas e a cabine choram-se com o outro lado da montanha. O avião bateu em baixa velocidade, o que permitiu sobreviventes.