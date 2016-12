Governo Federal aprova crédito de R$ 1,7 bilhão em assistência hospitalar

O Governo Federal aprovou o repasse de crédito suplementar de 1,7 bilhão de reais para investir em assistência ambulatorial e hospitalar em todo o País. Os recursos vão ser usados para pagar o Teto de Alta e Média Complexidade, que inclui todo o atendimento hospitalar. Ou seja: a intenção é investir os recursos em exames, cirurgias, internações e consultas com médicos especialistas. Com a publicação da lei, os serviços vão receber o valor integral em 12 parcelas.

Ainda neste mês, o presidente Michel Temer liberou 1,1 bilhão de reais com o intuito de melhorar as unidades básicas de saúde em todo o País. O valor foi incluído por deputados e senadores no orçamento do Ministério da Saúde deste ano. A maior parte dos recursos foi destinada ao custeio de serviços de saúde para o funcionamento de unidades básicas e especializadas.

Com informações do Portal Brasil, reportagem, Tayssa Bryto