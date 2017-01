Governo promete detalhar, hoje, medidas do plano nacional de segurança, com penas alternativas

O governo federal promete detalhar, hoje, as medidas do plano nacional de segurança. Caberá ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, explicar o plano.

3 PONTOS

Ontem, o ministro apresentou as linhas gerais e disse que o plano tem 3 pontos principais: redução do número de homicídios dolosos (com intenção) e feminicídios (crime de ódio contra mulheres); combate ao tráfico de drogas e armas, e modernização dos presídios.

ALTERNATIVAS

De acordo com Alexandre de Moraes, haverá parceria com países vizinhos. O ministro defende que pessoas que praticaram crimes sem violência ou sem grave ameaça sejam punidas com penas alternativas, restrição de direitos e uso de tornozeleira eletrônica.