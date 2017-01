Governo promete transformar Rio Preto da Eva em um dos principais indutores de turismo do Amazonas

O município de Rio Preto da Eva, localizado a 80 quilômetros a leste de Manaus, será transformado em um dos principais indutores de turismo do Estado do Amazonas, de acordo com a presidente da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), Oreni Braga, que recebeu na manhã desta quinta-feira (26), na sede do Órgão, o prefeito Anderson José de Souza e o secretário de turismo Jordan Gouveia.

Rio Preto da Eva é conhecido por oferecer um café regional rico na gastronomia cabocla, o que estimula as pessoas locais e os turistas a visitar o município. Mas segundo Oreni Braga, além da gastronomia, Rio Preto é um forte indutor para o Turismo Rural. É isso incrementará o fluxo que busca esse tipo de lazer no Estado, pontua a titular da Amazonastur.

Além da culinária voltada para o café regional, o prefeito Anderson José de Souza afirma que o município tem mais cachoeiras que o município de Presidente Figueiredo. “Falta explorar de forma ordenada e divulgar essas riquezas naturais. Temos lá também dezenas de balneários, fazendas turísticas, entre outros produtos”, completa.

Festividades – Para potencializar a atividade turística do município, o prefeito já preparou um calendário de eventos para 2017. O primeiro é o CarnaForró, que vai ocorrer em fevereiro. O segundo evento é o aniversário de Rio Preto da Eva, no dia 31 de março, data que também será realizada a 1ª Feira de Piscicultura. No segundo semestre, a agenda de eventos continua com a Festa da Laranja (julho), Feira da Banana (outubro) e o Festival de Música Gospel (novembro).

Nos próximos dias, técnicos da Amazonastur vão ao município para se reunir com a equipe da prefeitura e assim traçar as metas turísticas a serem trabalhadas. “Nessa reunião vamos discutir as prioridades e definir os parceiros, para que o quanto antes o trabalho possa ser iniciado”, informa a presidente da Amazonastur.

Amazonas Notícias