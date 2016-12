Governo repassa R$ 850 milhões para programas voltados à educação

O Governo Federal liberou 850 milhões de reais para garantir a oferta de vagas profissionalizantes e incentivar a implantação de Escolas em Tempo Integral. Até janeiro do ano que vem, os recursos vão ser encaminhados aos estados que aderiram aos programas, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

De acordo com o ministro Mendonça Filho, pelo menos 82 mil vagas serão oferecidas em 2017 para o MedioTec, programa de formação técnica que vai oferecer cursos profissionalizantes aos jovens do ensino médio. Além disso, o governo também anunciou o repasse de 150 milhões de reais ao Programa de Fomento à Implementação da Escola em Tempo Integral, que serão repassados a todos os estados e Distrito Federal. Ao todo, 520 mil matrículas vão ser abertas, em dois editais. A previsão é de que os recursos para o programa cheguem a 1,5 bilhão de reais nos próximos anos.

Reportagem, Juliana Gonçalves