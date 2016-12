Grupo da escola estadual Altair Severiano Nunes é destaque em Festival Universitário de Dança

O grupo de dança da escola estadual Altair Severiano Nunes conquistou o 3º lugar na categoria “Moderno e contemporâneo – conjunto juvenil”, durante a 17ª edição do Festival Universitário de Dança (Feudan), organizado pela Faculdade de Educação Física e de Fisioterapia da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). O Festival é uma mostra de caráter competitivo, no qual diversos grupos de dança de Manaus se encontram para apresentar seus trabalhos coreográficos em duas noites de competição. Os grupos participaram em cinco estilos: Clássico e Neoclássico, Moderno e Contemporâneo; Danças Urbanas; Danças Populares e Jazz. O Festival contou com sete categorias distribuídas em: Baby; Infantil; Juvenil I; Juvenil II; Adulto; Avançado e Terceira Idade.

Única escola pública estadual a participar do Festival, a escola Altair Severiano Nunes promoveu neste mês de dezembro, a sua tradicional Mostra de Dança “Expressão e Movimento”, coordenada pela professora Nilce Cleide Ribeiro Pantoja. Dentre os jurados renomados na área de dança da região norte que prestigiaram a atividade, estava o professor Daniel Coêlho de Goés, idealizador do projeto Feudan.

De acordo com a gestora da escola, Priscila Soares, foi a partir do trabalho apresentado que o grupo de dança da escola recebeu o convite para participar do Festival Universitário de Dança. “Recebemos o convite para participar do Festival de Dança pelo professor Daniel de Góes, quando esteve na nossa mostra de dança. Ele sugeriu que nos inscrevêssemos no festival com a certeza que seria um sucesso. Seguindo o conselho dele, convidamos também os jurados; o coreógrafo Richardson Pinheiro; a cenógrafa, figurinista e atriz Joély Nahamias; e o maquiador profissional Renato Alencar para formamos o corpo técnico desse projeto”, explicou a gestora.

Destaque no Festival

Para o Festival Universitário de Dança, segundo a professora e coordenadora do projeto, Nilce Pantoja, o grupo de dança da escola escolheu apresentar uma releitura do musical “Chicago”, uma abrangência do que foi trabalhado durante a mostra da escola. A apresentação contou com a participação de estudantes do 9º ano do ensino fundamental.

“O projeto de dança ‘Expressão e Movimento’ vem sendo realizado há seis anos. Neste ano, trabalhamos com os musicais que marcaram o cinema, dando destaque a vários filmes da Broadway. As danças apresentadas variaram do estilo clássico ao contemporâneo, como tango, valsa, pop, disco, balé clássico, romântico, entre outros”, contou a coordenadora do projeto.

Localizada no bairro Parque Dez, Zona Centro-sul de Manaus, a escola estadual Altair Severiano Nunes faz parte do grupo de escolas da Coordenadoria Distrital de Educação 3, administradas pela Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC).