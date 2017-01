Guarda Municipal tem base fixa no terminal da zona Leste

O Terminal de Integração da Zona Leste agora passa a contar com uma base fixa da Guarda Municipal. Na última quinta-feira, 26, a Casa Militar, responsável pela gestão da Guarda, instalou uma base fixa de patrulhamento 24h no Terminal 5, do Bairro São José.

De acordo com o diretor da Corporação, Diego Coelho, a base conta com a presença de 12 guardas atuantes durante os dois turnos de funcionamento do terminal e foi instalada atendendo às diversas solicitações da Secretaria Municipal de Transporte Urbano (SMTU) e Subsecretaria Municipal de Feiras e Mercados (SUBSEMPAB) em preservar a segurança patrimonial do Terminal e dos usuários do transporte. ”A Guarda Municipal está preparada para atuar na orientação aos usuários do transporte coletivo e no recebimento de denúncias para manter a ordem e a qualidade de serviço.”

O Terminal 3, na Cidade Nova, também já conta com uma base fixa da Guarda Municipal atuante no local. A perspectiva é expandir as bases aos outros terminais de integração da cidade que hoje contam com patrulhamento a pé e motorizado.