Há um rio de ferro líquido a 3 mil km abaixo da crosta terrestre

Com 420 km de largura; corre no hemisfério norte e talvez explique o campo magnético que intriga a humanidade

Cientistas descobriram rio de ferro líquido no centro da Terra, debaixo do Alasca, nos EUA, e da região russa da Sibéria. A massa ambulante de metal foi detectada por 3 satélites europeus que estão mapeando o campo magnético da Terra para entender seu funcionamento. O campo protege toda a vida do planeta contra a radiação espacial.

DENSO

“É um líquido metálico muito denso e é preciso uma quantidade enorme de energia para movê-lo. É provavelmente o movimento mais rápido que temos no manto terrestre” diz um dos cientistas. Eles acreditam que o rio está a 3 mil km de profundidade, que tenha 420 km de largura e percorra quase metade da circunferência da Terra.

ENFRAQUECIDO

“É possível que a corrente tenha funcionado por centenas de milhões de anos”, diz um dos autores do estudo. A maior parte do campo magnético da Terra é gerado por convecção a partir de ferro derretido no exterior do núcleo. O campo protege a vida terrena contra a radiação espacial. Os cientistas esperam que os dados do satélite ajudem a explicar a razão pela qual o campo magnético da Terra tem enfraquecido nos últimos séculos.