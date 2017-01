Hoje a partir das 16hs tem Stars Absolute Purple Belt

O Evento exclusivo para faixa roxa de jiu-jitsu

Atenção senhoras e senhores amantes da arte suave, ponham seus kimonos e aperte bem suas faixas, pois o bicho vai pegar hoje, a partir das 16:00hs horário local, em Manaus, no evento “Stars Absolute Purple Belt”, que será exclusivo para os atletas faixa roxa de jiu-jitsu.

O evento será realizado nos dias 14 e 15 de janeiro, a partir das 16h, na academia “Alliance Jiu-jítsu Manaus”, localizada em um dos bairros mais nobres de Manaus, no Adrianópolis, na zona zentro-sul, na Rua Maceió, nº 71, sendo coordenado pela empresa americana Stars, e organizado pelo professor Mestre Carlos Holanda, faixa preta 4° Dan, 07 vezes Campeão Amazonense, 03 vezes Campeão Brasileiro, 02 vezes Campeão Pan-Americano, 02 vezes Campeão Mundial Word No Gui, Campeão Europeu, Campeão Word Pró Abu Dhabi e Campeão Mundial. De tirar o fôlego!

A competição

As lutas terão duração de cinco minutos, as regras serão da IBJJF e a pesagem acontecerá na hora do evento. Os campeões do absoluto leve e pesado receberão a premiação em dinheiro, cinturão do evento, contrato de um ano com a Stars (produtos do site), passagem para o Pan-Americano e Mundial (Se tiver Visto Americano) e ainda poderão treinar na academia STARS, em Los Angeles.

Entrada

Por ser um evento exclusivo, não haverá entrada para o público, apenas professores e atletas permanecerão no local.