Hoje é Dia Mundial do Câncer: Acesso à informação e diagnóstico precoce podem aumentar as chances de cura da doença

Neste sábado, 4 de fevereiro, é comemorado o Dia Mundial do Câncer, uma das datas pontuais alusivas ao combate à doença que, segundo projeção mais recente do Instituto Nacional do Câncer (INCA), subordinado ao Ministério da Saúde (MS), acometeu cerca de 5,2 mil pessoas no Amazonas, só no último ano. O número equivale a 285 habitantes para cada grupo de 100 mil. Segundo o diretor-presidente da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), cirurgião oncológico Marco Antônio Ricci, o maior desafio na atualidade é promover o acesso à informação, potencializando o número de diagnósticos precoces na rede de saúde para aumentar as chances de cura dos pacientes com neoplasias malignas.

O Dia Mundial do Câncer foi criado em 2015, pela União Internacional para o Controle do Câncer, com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença, que mata 8,3 milhões de pessoas por ano no mundo, conforme dados do INCA.

Na FCecon, unidade de referência em cancerologia na Amazônia Ocidental, foram registrados 418 novos pacientes portadores de câncer, em janeiro deste ano, para tratamento especializado, cerca de 24,7% a mais que no mesmo período do ano passado, informou Marco Ricci. O aumento na demanda tem sido frequente, fruto de diversos fatores, entre eles, da crise econômica que afeta o País e que fez parte da população, antes adepta aos planos de saúde, buscar auxílio no SUS.

“Chegamos à marca de 4.931 novos pacientes em 2016. A média diária para a abertura de prontuários/dia foi de 16 a 22. Como a tendência é que a procura cresça, já que a Fundação Cecon se consolidou como polo regional de diagnóstico e tratamento do câncer, o Governo do Estado, através da Susam (Secretaria de Estado da Saúde) e do FPS (Fundo de Promoção Social), aparelhou a unidade com novos equipamentos, que ajudarão a aumentar a oferta nos serviços do hospital”, explicou Ricci.

O especialista destaca que entre as novas tecnologias que reforçaram o atendimento, estão um novo tomógrafo – que passa a operar nos próximos dias -, equipamentos para o Serviço de Endoscopia e um acelerador linear para o tratamento de radioterapia. Além disso, novos especialistas estão sendo incorporados ao corpo clínico da unidade, através da convocação dos aprovados no concurso da Susam. A expectativa agora está voltada à inauguração, prevista para 2017, de um Hospital Dia, anexo à FCecon, que aumentará o número de leitos de quimioterapia e também de consultórios para atendimento aos usuários. O projeto está em fase de elaboração e a área de construção, no Dom Pedro, zona Centro-Oeste, está sendo desapropriada. “E em abril, esperamos inaugurar mais um aparelho de radioterapia, cedido pelo Ministério da Saúde, e que nos colocará na lista dos hospitais mais bem equipados do País nessa modalidade de tratamento”.

Prevenção

Marco Ricci explica que o câncer provém de mutações genéticas que imortalizam algumas células do organismo, as quais deveriam morrer no processo natural de envelhecimento do ser humano (apoptose). Assim, as células diferentes se disseminam, formando os chamados tumores malignos. Os tumores malignos são ocasionados por diversos fatores, entre eles os genéticos (em menor proporção), a obesidade, o tabagismo, o alcoolismo, o sedentarismo, o consumo de alimentos processados, entre outros. “Sendo assim, a adoção de hábitos saudáveis, como uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos, ajuda a prevenir o câncer”.

Outra dica dada pelo especialista é a realização dos exames anuais conforme indicação por faixa etária. Alguns deles são a mamografia (anualmente, a partir dos 40 anos), o Papanicolau (anualmente, a partir do início da vida sexual), o toque retal para os homens (anualmente, a partir dos 45 anos) e a dosagem do PSA. “Esses quatro exames, basicamente, ajudam a diagnosticar precocemente os três tipos de câncer mais incidentes nas mulheres e nos homens no Amazonas. São eles: colo uterino, mama e próstata. “Indicamos também o check-up oncológico, a partir dos 40 anos, que pode ser realizado através de consulta médica especializada ou com um oncologista”.